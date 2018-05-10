Перебігав 8 смуг: У Києві автівка збила на смерть військового. ВІДЕО

Вночі у Києві під колесами легковика загинув молодий парубок. Трагедія трапилась в районі станції метро "Житомирська". Там, «Skoda» збила на смерть 21-річного військового. Молодик в недозволеному місці перебігав проспект Перемоги. Зовсім поруч від місця трагедії, був підземний перехід.

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