Військових виключили з ймовірних причин масового отруєння у Черкасах. ВІДЕО
Військових виключили з ймовірних причин масового отруєння у Черкасах. ВІДЕО
Військові не мають відношення. Серед причин масового отруєння дітей у Черкасах виключили військових. За результатами експертиз, витоку отруйних речовин на військовій частині, яка неподалік школи, не було.
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