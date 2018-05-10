На Київщині за рахунок мецената побудували нове відділення поліції. ВІДЕО

У селі Чайки, що неподалік Києва тепер запрацює цілий батальйон патрульної поліції. Близько 150-ти правоохоронців стежитимуть за порядком у цьому селі. Звісно, тому, що відкрився новий відділ поліції раді місцеві жителі. Коли поруч правоохоронці, вони вже почуватимуться в безпеці. Та яка ціна такої безпеки?!Нове Чайкинське відділення поліції, як з’ясувалось, збудували не за державний кошт, а за гроші мецената.