Через зятя теща збідніла на 14 тисяч гривень. ВІДЕО

Чи то чоловік не зміг самостійно заробити гроші, чи то вирішив забрати компенсацію за спільне життя із її донькою – він поцупив у рідної тещі немаленьку суму – 14 тисяч гривень.

І не лише це в огляді…

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