Через зятя теща збідніла на 14 тисяч гривень. ВІДЕО
Через зятя теща збідніла на 14 тисяч гривень. ВІДЕО
Чи то чоловік не зміг самостійно заробити гроші, чи то вирішив забрати компенсацію за спільне життя із її донькою – він поцупив у рідної тещі немаленьку суму – 14 тисяч гривень.
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