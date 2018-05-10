На Закарпатті зсув ґрунту знищив два будинки. ВІДЕО

Масштабний зсув ґрунту стався у селищі Кольчино на Закарпатті. Земля разом із деревами та кущами полетіла прямо на житлові будинки. Все сталося близько 5 години ранку. На щастя, ніхто із людей не постраждав, селяни встигли вибігти із своїх помешкань. Більше у сюжеті.