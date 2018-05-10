У Києві валютні шахраї стріляли в поліцейських. ВІДЕО

У Києві валютні шахраї стріляли в поліцейських. ВІДЕО

23:15 10.05.2018

В Шевченківському районі Києва працювали валютні шахраї. Відкрили пункт обміну. В інтернеті розмістили оголошення про обмін валюти. Дочекались клієнта, а коли отримали 10 тисяч доларів, намагались втекти через вікно. Однак план провалився. Шахраї не знали, що за ними вже стежать оперативники. Вони почали переслідування зловмисників. Під час втечі один із правопорушників застосував зброю у бік поліцейських.

Не тільки це….також в огляді «Шахрай UA» дивіться про таке….

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