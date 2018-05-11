У Київській області забудовники розтрощили сараї місцевих жителів. ВІДЕО
У Київській області забудовники розтрощили сараї місцевих жителів. ВІДЕО
У сільраді спілкуватися з нами не схотіли. Сказали – уся інформація після офіційного запиту. Але переконали у забудовника усі дозвільні документи є. Втім, люди обурені – кажуть, місцева влада без їхньої згоди продала ділянку, яка довгий час була їхньою власністю. Її надали їм разом із квартирами. Жителі кажуть, ставити крапку в цій історії зарано. Боротимуться до кінця. Поки написали заяву в поліцію, дехто знімає побої. Тож ця справа як і більшість конфліктів з новобудовами ще очевидно далека від завершення.
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