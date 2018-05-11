Карколомна потрійна ДТП у Києві: є постраждалий. ВІДЕО

Учасниками аварії стали водії «Hyundai», «Subaru» та «Mitsubishi». Із вигляду останнього зрозуміло – йому дісталося найбільше. Лобове скло розбите, перед вирваний, бік весь у глибоких вм’ятинах. Саме кермувальника із цієї машини вже за кілька хвилин після ДТП медики госпіталізували із попереднім діагнозом черепно-мозкова травма. Більше у сюжеті.