У Луцьку автомобіль збив патрульного поліції. ВІДЕО
У Луцьку автомобіль збив патрульного поліції. ВІДЕО
У Луцьку зухвалий кермувальник наїхав на вартового порядку. Як з’ясувалося згодом, водій «Hyundai» порушив правила дорожнього руху, зупинився в забороненому місці. Це побачили патрульні і взялися за роботу.
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