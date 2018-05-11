У центрі Києва невідомі обстріляли припаркований автомобіль. ВІДЕО
У центрі Києва невідомі обстріляли припаркований автомобіль. ВІДЕО
В елітному районі столиці – на Печерську обстріляли автівку. Відтак ранок для власника машина розпочався, м’яко кажучи із нервів. Чоловік вийшов зі своєї квартири і побачив на лобовому склі одразу кілька отворів від куль.
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