В Умані поліція затримала жінку за торгівлю амфетаміном. ВІДЕО

В Умані поліція затримала жінку за торгівлю амфетаміном. ВІДЕО

17:30 11.05.2018

Під час санкціонованого обшуку у підозрюваної вилучили наркотичний засіб. Відкрито кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України.

В Умані поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання 36-річної, раніше судимої за збут наркотичних речовин, місцевої жительки. У підозрюваної поліцейські виявили та вилучили поліетиленовий пакет з білою порошкоподібною речовино, схожою на амфетамін.

Поліцейським жінка повідомила, що наркотик вона придбала та зберігала з метою подальшого збуту.

За даним фактом Уманським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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