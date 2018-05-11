На Дніпропетровщині людей тримали у полоні. ВІДЕО
На Дніпропетровщині людей тримали у полоні. ВІДЕО
На Дніпропетровщині у полоні тримали людей, змушували працювати. Крім того, у цьому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь про порушення у Бучанській колонії на Київщині та як у Львові поліцейські катували людей.
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