У Києві застрелили молодого чоловіка. ВІДЕО

Поліцейські вже розпочали слідство. Подію кваліфікували як «умисне вбивство». Зараз правоохоронці розшукують підозрюваного. Кажуть, мінімум для розкриття злочину вже мають. З місця події криміналісти вилучили дві гільзи… Загиблому було 24 роки. Він киянин.