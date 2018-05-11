У Києві застрелили молодого чоловіка. ВІДЕО
У Києві застрелили молодого чоловіка. ВІДЕО
Поліцейські вже розпочали слідство. Подію кваліфікували як «умисне вбивство». Зараз правоохоронці розшукують підозрюваного. Кажуть, мінімум для розкриття злочину вже мають. З місця події криміналісти вилучили дві гільзи… Загиблому було 24 роки. Він киянин.
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