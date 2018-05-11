Російська співачка не потрапила до фіналу «Євробачення». ВІДЕО
Російська співачка не потрапила до фіналу «Євробачення». ВІДЕО
10 травня у Лісабоні, Португалія відбувся другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення» 2018. Виступили 18 учасників, і всього 10 з них пройшли далі до фіналу. Серед вибулих і скандально відома в Україні учасниця від Росії Юлія Самойлова. Цей виступ в мережі зібрав дуже неоднозначні відгуки, при цьому від самих же російських глядачів.
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