Російська співачка не потрапила до фіналу «Євробачення». ВІДЕО

10 травня у Лісабоні, Португалія відбувся другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення» 2018. Виступили 18 учасників, і всього 10 з них пройшли далі до фіналу. Серед вибулих і скандально відома в Україні учасниця від Росії Юлія Самойлова. Цей виступ в мережі зібрав дуже неоднозначні відгуки, при цьому від самих же російських глядачів.