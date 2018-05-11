У Вінниці чоловік злякався патрульних, тож і тікав від них на автівці. ВІДЕО

Вони помітили Тойоту, водій якої порушив правила. Наказали зупинитися, але не так сталося як гадалося. Він почав тікати. Патрульних це насторожило і вони кинулися за ним. Чоловік так поспішав, що неодноразово створював аварійні ситуації на дорозі, тричі знехтував червоним світлом.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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