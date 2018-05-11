У Вінниці чоловік злякався патрульних, тож і тікав від них на автівці. ВІДЕО
У Вінниці чоловік злякався патрульних, тож і тікав від них на автівці. ВІДЕО
Вони помітили Тойоту, водій якої порушив правила. Наказали зупинитися, але не так сталося як гадалося. Він почав тікати. Патрульних це насторожило і вони кинулися за ним. Чоловік так поспішав, що неодноразово створював аварійні ситуації на дорозі, тричі знехтував червоним світлом.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
У Дніпрі загинули троє людей…
У Київській області жінка їхала до лікарні, але потрапила у ДТП…
У Києві поліцейські вилучили у чоловіка бойовий пістолет…
В Одесі в житловому будинку прогримів вибух…
|
11.05.2018 | 22:45
|
11.05.2018 | 22:20
|
11.05.2018 | 22:10
|
11.05.2018 | 21:50
|
11.05.2018 | 21:40
|
11.05.2018 | 20:46
|
11.05.2018 | 19:50
|
11.05.2018 | 17:30
|
11.05.2018 | 14:30
|
11.05.2018 | 07:40
|
11.05.2018 | 07:20
|
11.05.2018 | 07:00
|
11.05.2018 | 06:45
|
11.05.2018 | 06:30
|
10.05.2018 | 23:15
|
10.05.2018 | 22:45
-
- 1 з 1018
- ››