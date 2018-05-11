Два роки на посаді. Що зробив Генпрокурор Юрій Луценко. ВІДЕО
Два роки на посаді. Що зробив Генпрокурор Юрій Луценко. ВІДЕО
Відновлення довіри та початок великої рибалки на крупну рибину. Цій фразі вже майже два роки. Її автор Юрій Луценко, який вже рівно стільки ж обіймає посаду Генерального прокурора України. Чому і досі не вдалося зробити нашу прокуратуру європейською, як розслідуються резонансні злочини і чи вдалося відновити довіру людей не лише до Генпрокуратури, а й до усього апарату. Подробиці у сюжеті.
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