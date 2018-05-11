На Львівщині невідомі спалили ромський табір. ВІДЕО

У селищі Рудне, пізно ввечері хтось підпалив поселення, в якому жили кілька сімей. На місці пожежі лишились одні дерев’яні каркаси, металевий посуд. А навколо обпалені дитячі іграшки, одяг. Мешканці табору одразу після погрому покинули поселення. Деякі втекли посеред ночі, декого забрала швидка допомога. За словами очевидців, підпалили ромське поселення молодики спортивної статури, в масках.