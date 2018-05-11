Не дзвоніть у поліцію: соцмережі обурило оголошення в Одесі. ВІДЕО
Не дзвоніть у поліцію: соцмережі обурило оголошення в Одесі. ВІДЕО
Людей обурив текст оголошення, де жителів закликають не телефонувати у поліцію, якщо їх пограбували. Згодом, на пости у «Facebook» відреагував голова Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін та речник Нацполіії Одещини Дмитро Форостяк. Вони пояснили ситуацію.
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