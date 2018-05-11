У Рівному суддя напідпитку вказала в протоколі, що безробітна. ВІДЕО
У Рівному суддя напідпитку вказала в протоколі, що безробітна. ВІДЕО
Жінка на підпитку була не сама, а з дітьми та ще двома дорослими пасажирами. Згодом місцеві жителі упізнали в порушниці неабикого, а суддю Рівненського міського суду Кристину Ореховську. Вона відмовилася проходити тест на драгері. Більше у огляді.
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