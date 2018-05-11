У Рівному суддя напідпитку вказала в протоколі, що безробітна. ВІДЕО

У Рівному суддя напідпитку вказала в протоколі, що безробітна. ВІДЕО

22:45 11.05.2018

Жінка на підпитку була не сама, а з дітьми та ще двома дорослими пасажирами. Згодом місцеві жителі упізнали в порушниці неабикого, а суддю Рівненського міського суду Кристину Ореховську. Вона відмовилася проходити тест на драгері. Більше у огляді.

Також у огляді «Слуги народу»:

На Київщині депутат райради вимагав хабар за надання в оренду 30 га землі.

У Києві суддю Окружного адміністративного суду затримали на хабарі у 10 000 доларів.

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