У Рівному суддя напідпитку вказала в протоколі, що безробітна. ВІДЕО

Жінка на підпитку була не сама, а з дітьми та ще двома дорослими пасажирами. Згодом місцеві жителі упізнали в порушниці неабикого, а суддю Рівненського міського суду Кристину Ореховську. Вона відмовилася проходити тест на драгері. Більше у огляді.

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