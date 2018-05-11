Зброю Надії Савченко для теракту надали російські полковники - Юрій Луценко. ВІДЕО
Зброю Надії Савченко для теракту надали російські полковники - Юрій Луценко. ВІДЕО
Скандал із затриманням депутата Надії Савченко був одним із найбільших за останні місяці у роботі Юрія Луценка. Воно й дивно, адже її звинуватили у підготовці збройного державного перевороту. Вже тоді правоохоронці стверджували – задум розстріляти Верховну Раду йде точно із Кремля. Сьогодні ж генпрокурор Юрій Луценко офіційно заявив – зброю Надії Савченко для теракту у центрі Києва надали російські полковники.
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