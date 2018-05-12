У Херсоні банда зловмисників відбирала квартири. ВІДЕО

У Херсоні зловмисники відбирали у людей майно. Організували незаконний бізнес за даними слідства двоє поліцейських. У жертви собі бандити обирали залежних від алкоголю, або наркотиків. Також нечесні полісмени переслідували людей вигаданими кримінальними історіями. Аби умовні підозрювані насправді злякалися, перевертні у погонах підкидали їм заборонені речі та погрожували показаннями фейкових свідків. Для того, аби потерпілі переписували на них квартири, зловмисники їх били та катували.