У Херсоні банда зловмисників відбирала квартири. ВІДЕО
У Херсоні банда зловмисників відбирала квартири. ВІДЕО
У Херсоні зловмисники відбирали у людей майно. Організували незаконний бізнес за даними слідства двоє поліцейських. У жертви собі бандити обирали залежних від алкоголю, або наркотиків. Також нечесні полісмени переслідували людей вигаданими кримінальними історіями. Аби умовні підозрювані насправді злякалися, перевертні у погонах підкидали їм заборонені речі та погрожували показаннями фейкових свідків. Для того, аби потерпілі переписували на них квартири, зловмисники їх били та катували.
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