На Тернопільщині дівчина звіряче вбила ровесницю через ревнощі. ВІДЕО

Колоті рани та численні забої виявили експерти на тілі дев'ятнадцятилітньої уродженки Кременеччини. Травми потерпілій нанесла одноліток з райцентру.

За попередньою інформацією, агресію у підозрюваної викликали ревнощі. Кременчанка, повернувшись додому, застала в будинку свого знайомого з невідомою дівчиною. Вона почала з'ясовувати стосунки, але хлопець розмовляти відмовився та залишив дівчат наодинці.

Це розізлило жительку райцентру і вона почала бити непрохану гостю спочатку металевою трубою, потім совковою лопатою та вилами. Усі удари наносила в область голови та тулуба.

Поліцію підозрювана викликала сама. Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце події, виявили труп дівчини на дивані. Рани потерпілої виявилися несумісними із життям. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці злочину.

Зловмисниця у скоєному зізналася. Її затримали відповідно до статті 208 КПК. Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ - умисне вбивство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області