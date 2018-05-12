На Тернопільщині дівчина звіряче вбила ровесницю через ревнощі. ВІДЕО
На Тернопільщині дівчина звіряче вбила ровесницю через ревнощі. ВІДЕО
Колоті рани та численні забої виявили експерти на тілі дев'ятнадцятилітньої уродженки Кременеччини. Травми потерпілій нанесла одноліток з райцентру.
За попередньою інформацією, агресію у підозрюваної викликали ревнощі. Кременчанка, повернувшись додому, застала в будинку свого знайомого з невідомою дівчиною. Вона почала з'ясовувати стосунки, але хлопець розмовляти відмовився та залишив дівчат наодинці.
Це розізлило жительку райцентру і вона почала бити непрохану гостю спочатку металевою трубою, потім совковою лопатою та вилами. Усі удари наносила в область голови та тулуба.
Поліцію підозрювана викликала сама. Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце події, виявили труп дівчини на дивані. Рани потерпілої виявилися несумісними із життям. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці злочину.
Зловмисниця у скоєному зізналася. Її затримали відповідно до статті 208 КПК. Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ - умисне вбивство.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області
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