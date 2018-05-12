На Тернопільщині дівчина звіряче вбила ровесницю через ревнощі. ВІДЕО

На Тернопільщині дівчина звіряче вбила ровесницю через ревнощі. ВІДЕО

21:00 12.05.2018
Колоті рани та численні забої виявили експерти на тілі дев'ятнадцятилітньої уродженки Кременеччини. Травми потерпілій нанесла одноліток з райцентру.
 
За попередньою інформацією, агресію у підозрюваної викликали ревнощі. Кременчанка, повернувшись додому, застала в будинку свого знайомого з невідомою дівчиною. Вона почала з'ясовувати стосунки, але хлопець розмовляти відмовився та залишив дівчат наодинці.
 
Це розізлило жительку райцентру і вона почала бити непрохану гостю спочатку металевою трубою, потім совковою лопатою та вилами. Усі удари наносила в область голови та тулуба.
 
Поліцію підозрювана викликала сама. Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце події, виявили  труп дівчини на дивані. Рани потерпілої виявилися несумісними із життям. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці злочину.
 
Зловмисниця у скоєному зізналася. Її затримали відповідно до статті 208 КПК. Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ - умисне вбивство.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області
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