Масштабна аварія у центрі Запоріжжя. Її п’яного провокатора затримали. ВІДЕО
Масштабна аварія у центрі Запоріжжя. Її п’яного провокатора затримали. ВІДЕО
Аварія у центрі Запоріжжя зібрала навколо себе чимало людей. Адже масштаби цієї ДТП вражаючі: 6 автомобілів і автобус! Причини ж просто обурливі: провокатор аварії п’яний, як чіп!
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