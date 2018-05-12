У Києві у воді загинув чоловік. ВІДЕО

Залишається лише здогадуватися, через що саме чоловік загинув. Чи вбили його, чи він сам вирішив вкоротити собі віку. І слідчим тепер доведеться розбиратися у причинах та шукати усіх причетних. Більше того, досі невідомо, ким був цей чоловік. Тож полісменам спершу доведеться встановити особу загиблого.