У Рівному на голову пасажирки маршрутки впало скло. ВІДЕО

У Рівному на голову пасажирки маршрутки впало скло. ВІДЕО

20:30 12.05.2018

Це не американські гірки, втім травмуватися можна, немов на справжньому атракціоні. У Рівному місцева жителька потрапила у незвичну ситуацію в звичайному пасажирському транспорті. Своєю історією рівнянка Вікторія поділилася у фейсбуці.

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