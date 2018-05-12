У Рівному на голову пасажирки маршрутки впало скло. ВІДЕО
У Рівному на голову пасажирки маршрутки впало скло. ВІДЕО
Це не американські гірки, втім травмуватися можна, немов на справжньому атракціоні. У Рівному місцева жителька потрапила у незвичну ситуацію в звичайному пасажирському транспорті. Своєю історією рівнянка Вікторія поділилася у фейсбуці.
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