Нові вибухи у Балаклії: експерти пророкують провальне розслідування. ВІДЕО

Вибухи на військових складах у Балаклії навряд чи вдасться розслідувати належним чином, - запевняють фахівці. І все тому, що військовий злочин розслідують слідчі поліції, яких елементарно можуть не допустити на режимний об’єкт. В ідеалі за справу мають взятись спеціально навчені фахівці, скажімо, військова прокуратура. Але от у чому парадокс, за законом, військова прокуратура позбавлена таких функцій через корупцію. Подробиці у сюжеті.