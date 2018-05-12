Нові вибухи у Балаклії: експерти пророкують провальне розслідування. ВІДЕО
Нові вибухи у Балаклії: експерти пророкують провальне розслідування. ВІДЕО
Вибухи на військових складах у Балаклії навряд чи вдасться розслідувати належним чином, - запевняють фахівці. І все тому, що військовий злочин розслідують слідчі поліції, яких елементарно можуть не допустити на режимний об’єкт. В ідеалі за справу мають взятись спеціально навчені фахівці, скажімо, військова прокуратура. Але от у чому парадокс, за законом, військова прокуратура позбавлена таких функцій через корупцію. Подробиці у сюжеті.
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