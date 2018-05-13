Праворадикали взялися «виховувати» водіїв «Яндекс.Таксі». ВІДЕО

Активісти руху «Традиція і Порядок» та організації C14 взялися за водіїв «Яндекс.Таксі». Так чоловіки викликають таксі за допомогою цього сервісу, ведуть «виховні» розмови і не дозволяючи водіям поїхати доти, доки вони не видалять додаток зі своїх смартфонів.