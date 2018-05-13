У Тернополі водій намагався підкупити патрульного. ВІДЕО

У Тернополі водій намагався підкупити патрульного. ВІДЕО

19:00 13.05.2018

На вулиці Протасевича патрульні опівночі зупинили його Фольксваген. У машині чоловіка працював лише один стоп-сигнал, та і повернув він ліворуч там, де повертати можна було тільки праворуч. Поліцейські підійшли аби з’ясувати подробиці та заповнити протокол. Водій, на диво, не заперечував, а навпаки – радо давай тицяти  поліцейським пачку документів. Більше у сюжеті.

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