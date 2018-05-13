На Харківщині ювеліра судитимуть за зухвале шахрайство. ВІДЕО

На Харківщині ювеліра судитимуть за зухвале шахрайство. ВІДЕО

20:00 13.05.2018
Харківська місцева прокуратура №2 направила до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 42-річного харків'янина за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
За інформацією в.о. керівника місцевої прокуратури Едуарда Новікова, підозрюваний працював майстром однієї з дільниць на ювелірній фабриці.
 
"Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2017 року чоловік привласнив понад 780 гр золота 585 проби. Частину дорогоцінного металу він замінив на інший метал, який не представляє великої матеріальної цінності. Ще на частині золота - умисно занижував пробу. Таким чином він змінив його вартість, щоб заробити на різниці. Викрили зловмисника під час інвентаризації", - пояснив Е. Новіков.
 
Сума завданих товариству збитків становить майже півмільйона гривень.
 
Чоловік свою вину не визнає, зі слідством не співпрацює.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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