У Києві поліцейські вилучили у чоловіка бойовий пістолет. ВІДЕО
У Києві поліцейські вилучили у чоловіка бойовий пістолет. ВІДЕО
Отримавши зелене світло від суддів, правоохоронці завітали до підозрюваного із обшуком. Інформація підтвердилася.
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