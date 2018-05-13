На скандальному перехресті у Києві сталася чергова ДТП. ВІДЕО
На скандальному перехресті у Києві сталася чергова ДТП. ВІДЕО
Увага, оформлення ДТП! Ці таблички затребувані у поліцейських. От одна з них знадобилася патрульним у Києві на вулиці Бойчука. Звичну тишу тут порушили звуки гальм та ударів машини.
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