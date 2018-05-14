Під час пожежі у Рівному були евакуйовані 35 людей. ВІДЕО

Під час пожежі у Рівному були евакуйовані 35 людей. ВІДЕО

14:20 14.05.2018

13 травня о 23:00 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Рівне,  вулиця Корольова, 8, квартира 138.

На місце події негайно було направлено три пожежно-рятувальних відділення обласного центру та оперативно координаційний центр Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

Прибувши на місце виклику рятувальники з’ясували, що пожежа виникла на балконі квартири на четвертому поверсі. На гасіння було подано вогнегасячі засоби. Через сильне задимлення вогнеборці в апаратах захисту органів дихання та зору евакуювали 35 людей. Вже о 23:10 пожежу була локалізовано, а о 23:32 повністю ліквідовано. Вогнем знищено балкон, речі домашнього вжитку та металопластикове вікно, пошкоджено стіни житлової кімнати трьохкімнатної квартири.

Жерт та постраждалих не має. Рятувальники вкотре звертаються до людей із застереженням дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, берегти своє життя та близьких.

Причина пожежі та розміри збитків встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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