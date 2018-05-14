Під час пожежі в Сумах врятовані дві жінки, та евакуйовані троє дітей. ВІДЕО

Під час пожежі в Сумах врятовані дві жінки, та евакуйовані троє дітей. ВІДЕО

20:00 14.05.2018

О 17:28 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку на вул.Петропавлівській обласного центру.

На гасіння було направлено відділення чергових караулів 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин.

По прибутті на місце виклику вогнеборці встановили, що загоряння сталося у квартирі на третьому поверсі. Утворилось сильне задимлення, яке поширилось на сусідські помешкання та верхні поверхи.

Працювати довелось в апаратах для захисту органів дихання. Під час проведення розвідки на третьому поверсі із сусідньої квартири з місцем пожежі, де також утворилось задимлення, вогнеборці евакуювали трьох дітей (2010, 2013, 2016 р.н.).

В димовій пастці опинилися двоє мешканок п’ятого поверху. Рятувальники одягли жінкам (1959, 1960 р.н.) маски від захисних апаратів і вивели із небезпечної зони. Медична допомога людям не знадобилася.

О 17:54 осередок загоряння в квартирі вдалось локалізувати. О 18:39 пожежу ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група. За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – коротке замикання електромережі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Сумській області

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