На Черкащині рятувальники деблокували чоловіка, який потрапив під мотоблок. ВІДЕО

На Черкащині рятувальники деблокували чоловіка, який потрапив під мотоблок. ВІДЕО

19:00 14.05.2018

О 16:02 на пункт зв`язку шполянської пожежно-рятувальної частини надійшло звернення про допомогу.

Як стало відомо, під час обробки за допомогою мотоблоку земельної ділянки, господар був травмований агрегатом, а опинившись під мотоблоком, він не зумів самостійно вибратися.

До Служби порятунку «101» зателефонували місцеві жителі, які почули крики чоловіка про допомогу.

Рятувальники витягли травмованого з-під мотоблоку та передали чоловіка до рук лікарів швидкої медичної допомоги.

Потерпілого терміново було доставлено до лікарні. Проте, врятувати життя чоловіку не вдалося.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області

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