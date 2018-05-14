На Черкащині рятувальники деблокували чоловіка, який потрапив під мотоблок. ВІДЕО
На Черкащині рятувальники деблокували чоловіка, який потрапив під мотоблок. ВІДЕО
О 16:02 на пункт зв`язку шполянської пожежно-рятувальної частини надійшло звернення про допомогу.
Як стало відомо, під час обробки за допомогою мотоблоку земельної ділянки, господар був травмований агрегатом, а опинившись під мотоблоком, він не зумів самостійно вибратися.
До Служби порятунку «101» зателефонували місцеві жителі, які почули крики чоловіка про допомогу.
Рятувальники витягли травмованого з-під мотоблоку та передали чоловіка до рук лікарів швидкої медичної допомоги.
Потерпілого терміново було доставлено до лікарні. Проте, врятувати життя чоловіку не вдалося.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області
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