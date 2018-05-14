У Львові учасник аварії серйозно поранив патрульну. ВІДЕО
У Львові учасник аварії серйозно поранив патрульну. ВІДЕО
Аби зупинити зловмисника, напарник пораненої колеги мусив стріляти. Але чоловік на попереджувальний постріл ніяк не відреагував, тож полісмен поранив його у ногу і лише тоді затримав.
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