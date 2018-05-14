У Польщі перекинувся автобус з українцями. ВІДЕО
У Польщі перекинувся автобус з українцями. ВІДЕО
У Польщі перекинувся автобус з українцями! Аварія трапилась у Лодзькому воєводстві в неділю ввечері. Автобус був міжнародного сполучення. Їхав він з Щецина в Чернівці. Всього в автобусі було 28 пасажирів – більшість з них українці.
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