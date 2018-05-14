Праворадикали почали боротьбу з водіями «Яндекс.Таксі». ВІДЕО
Праворадикали почали боротьбу з водіями «Яндекс.Таксі». ВІДЕО
Активісти руху «Традиція і Порядок» та огранізація С14 взялися у прямому розумінні слова за кермувальників «Яндекс.Таксі». Молодики викликають машину за допомогою мобільного додатку, а після ведуть з водіями так звані профілактичні бесіди. Та й на цьому справа не завершується. Парубки не дозволяють кермувальникам зрушити з місця допоки ті не вибачаться за те, що користуються саме цим сервісом та власноруч не видалять додаток зі своїх смартфонів.
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