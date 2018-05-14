У Житомирі шахраї виманювали гроші в пенсіонерів. ВІДЕО

У Житомирі двоє шахраїв виманювали гроші в найдовірливіших – людей літнього віку. Дзвонили, представлялись поліцейськими та казали, що їхні рідні накоїли лиха. Проте від в’язниці можна відкупитись. Пенсіонери платили гроші, а, коли приходили до тями та передзвонювали рідним, з’ясовувалось – їх ошукали.

І за таким сценарієм чоловіки працювали по всьому місту. Виманювали не сотні гривень, йдеться про досить значні суми – наприклад, 15 тисяч доларів або 200 тисяч гривень.

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