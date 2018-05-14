У Києві жінка втрапила у ДТП, а її чоловік спробував підкупити медиків. ВІДЕО
У Києві жінка втрапила у ДТП, а її чоловік спробував підкупити медиків. ВІДЕО
Рятувати любу дружину чоловік взявся грошима. У дверцята підсунув медикам хабар у 100 доларів. Ті ж запевняють – на пропозиції чоловіка не погоджувались, хабар не брали, навіть не помітили, як він лишив у них кошти. Зрештою, цю версію підтверджує і сам чоловік. Більше дивіться у огляді.
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