В МЗС українського консула в Гамбурзі підозрюють в антисемітизмі. ВІДЕО
В МЗС українського консула в Гамбурзі підозрюють в антисемітизмі. ВІДЕО
Проти українського консула в Гамбурзі, Василя Марушинця, відкрили провадження за дискримінаційні пости у фейсбуці. Дисциплінарне. В Міністерстві закордонних справ свого працівника підозрюють в антисемітизмі – нетолерантності, розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Свої обурення висловив голова відомства – Павло Клімкін.
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