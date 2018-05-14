В МЗС українського консула в Гамбурзі підозрюють в антисемітизмі. ВІДЕО

Проти українського консула в Гамбурзі, Василя Марушинця, відкрили провадження за дискримінаційні пости у фейсбуці. Дисциплінарне. В Міністерстві закордонних справ свого працівника підозрюють в антисемітизмі – нетолерантності, розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Свої обурення висловив голова відомства – Павло Клімкін.