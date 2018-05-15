У Сумах двоє патрульних знущались з нетверезого чоловіка. ВІДЕО
У Сумах двоє патрульних знущались з нетверезого чоловіка. ВІДЕО
Почалось усе з того, що місцевий житель почув за вікном дивні звуки. Коли підійшов подивитись, що ж там, неабияк здивувався: патрульні віддавлювали чоловікові пальці на ногах та жорстоко били. Пан Андрій почав знімати все на свою камеру.
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