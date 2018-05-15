У Києві автомобіль таксі втрапив у ДТП, є поранені. ВІДЕО
У Києві автомобіль таксі втрапив у ДТП, є поранені. ВІДЕО
Вночі у Києві на проспекті Тичини сталася серйозна ДТП. Таксист на ДЕУ протаранив припаркований Рено. В аварії постраждала людина.
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