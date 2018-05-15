Потужний вибух у Києві: є постраждалі. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Потужний вибух прогримів у Голосіївському районі Києва. Постраждали шестеро людей. Все сталося вночі на складах, що на вулиці Новопирогівській. У промзону, де стався вибух, приїхали правоохоронці. Вони забрали рештки вибухівки на експертизу. Подробиці у сюжеті.