В ЄС ввели нові санкції проти учасників виборів у Криму. ВІДЕО

В ЄС ввели нові санкції проти учасників виборів у Криму. ВІДЕО

08:20 15.05.2018

Європейський Союз ввів нові санкції проти причетних до незаконних виборів в Криму. В ЄС розширили санкційний список. Відповідне рішення опублікували на сайті Ради Європи. Так, до 150 порушників приєдналися ще п’ятеро. Серед них заступник голови виборчої комісії Криму Інна Гузєєва та секретар комісії Наталія Безрученко. На таке рішення вже відреагував президент України Петро Порошенко. 

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