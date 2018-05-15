На Закарпатті зіштовхнулися два мотоцикли та авто. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

На Закарпатті зіштовхнулися два мотоцикли та авто. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

06:45 15.05.2018

Моторошна аварія на Закарпатті. Неподалік села Чинадійово зіштовхнулися два мотоцикли та авто. Троє людей зі страшними травмами у лікарні. Подробиці у сюжеті.

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