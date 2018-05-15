На Закарпатті зіштовхнулися два мотоцикли та авто. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Закарпатті зіштовхнулися два мотоцикли та авто. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Моторошна аварія на Закарпатті. Неподалік села Чинадійово зіштовхнулися два мотоцикли та авто. Троє людей зі страшними травмами у лікарні. Подробиці у сюжеті.
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