У Києві побили сина народного депутата. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві побили сина народного депутата. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві побили сина народного депутата Нестора Шуфрича та його друзів. Їх добряче відгамселили начебто працівники МВС. Подробиці у сюжеті.
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