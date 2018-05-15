СБУ попередила спробу викрадення спецслужбами РФ громадянина Росії. ВІДЕО

СБУ попередила спробу викрадення спецслужбами РФ громадянина Росії. ВІДЕО

10:40 15.05.2018

Співробітники контррозвідки СБ України у ході багатоетапної операції попередили спробу російських спецслужб викрасти з території нашої країни громадянина РФ, який у 2014 році переїхав  в Україну на знак незгоди із агресивною політикою Кремля.

Оперативники СБУ встановили, що для переправлення росіянина на територію РФ представники російських спецслужб найняли групу мешканців Харківщини на чолі із колишнім співробітником міліції. Зловмисники періодично працювали на території РФ, раніше вже були засуджені за насильницькі злочини в Україні та притягувались до адміністративної відповідальності в Росії.

Для виконання «брудної» роботи, а саме викрадення росіянина за місцем його мешкання та передачі в обумовленому місці на території Харківської області, ватажок зловмисників за винагороду у розмірі 23 тисячі доларів США найняв представників місцевого криміналітету. Потім, з використанням снодійних препаратів, росіянина планувалось переправити через державний кордон України на територію Росії для передачі представникам спецслужб РФ.

У результаті багатоходової спецоперації із залученням підрозділів ГУ Національної поліції у Харківській області оперативникам контррозвідки СБУ вдалося попередити викрадення росіянина. Правоохоронці затримали всіх учасників злочинної  групи під час розрахунку з безпосередніми викрадачами та спроби вивезення росіянина. У зловмисників вилучені 23 тисячі американських доларів, отримані від спецслужб РФ за виконання злочинного завдання, та засоби зв'язку з російськими кураторами.

Здійснюються відповідні заходи в рамках кримінального провадження за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманим підозри в скоєнні злочину та обрання стосовно них судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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