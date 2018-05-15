На Рівненщині після ДТП спалахнули вантажівка та бус, є загиблі. ВІДЕО
На Рівненщині після ДТП спалахнули вантажівка та бус, є загиблі. ВІДЕО
15 травня о 05:40 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі міста Здолбунів поблизу села Богдашів.
Внаслідок ДТП вантажівки та мікроавтобуса трапилося загорання транспортних засобів.
На гасіння було направлено два чергових відділення рятувальників та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області. На гасіння вогнеборці подали вогнегасячі засоби.
Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса загинув, а водія вантажівки в стані середньої важкості госпіталізовано в Здолбунівську ЦРЛ.
До надання допомоги при ДТП було залучено три одиниці техніки ДСНС та 14 рятувальників. Усі обставини ДТП встановлюють співробітники поліції.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області
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