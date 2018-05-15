На Рівненщині після ДТП спалахнули вантажівка та бус, є загиблі. ВІДЕО

15 травня о 05:40 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі міста Здолбунів поблизу села Богдашів.

Внаслідок ДТП вантажівки та мікроавтобуса трапилося загорання транспортних засобів.

На гасіння було направлено два чергових відділення рятувальників та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області. На гасіння вогнеборці подали вогнегасячі засоби.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса загинув, а водія вантажівки в стані середньої важкості госпіталізовано в Здолбунівську ЦРЛ.

До надання допомоги при ДТП було залучено три одиниці техніки ДСНС та 14 рятувальників. Усі обставини ДТП встановлюють співробітники поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області