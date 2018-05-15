На Черкащині поліцейські затримали водія, який збив людину та втік. ВІДЕО

На Черкащині поліцейські затримали водія, який збив людину та втік. ВІДЕО

15:20 15.05.2018

Ним виявився 40-річний житель Сміли. Чоловік керуючи своїм транспортним засобом збив 64-річного чоловіка і втік з місця пригоди.

Наразі відкрито кримінальне провадження.

До Смілянського відділу поліції надійшло повідомлення, що  водій легковика , який  рухався по одній із доріг, скоїв наїзд на пішохода, що здійснював перетин дороги за межами пішохідного переходу,  та зник з місця події.  На місце пригоди виїхали поліцейські Смілянського відділу та медики. Потерпілим виявився 64-річний місцевий житель.

На території області було введено план перехват в результаті якого автомобіль втікача було виявлено та зупинено. Чоловік, що був за кермом,  визнав, що саме він був за кермом і винен. Ним виявився 40-річний житель Сміли. Він був тверезим, але пояснити свої дії поліцейським не зміг.

Автомобіль вилучено, призначено ряд експертиз, та  встановлюється ступінь тяжкості тілесних ушкоджень нанесених потерпілому.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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