На Черкащині поліцейські затримали водія, який збив людину та втік. ВІДЕО
На Черкащині поліцейські затримали водія, який збив людину та втік. ВІДЕО
Ним виявився 40-річний житель Сміли. Чоловік керуючи своїм транспортним засобом збив 64-річного чоловіка і втік з місця пригоди.
Наразі відкрито кримінальне провадження.
До Смілянського відділу поліції надійшло повідомлення, що водій легковика , який рухався по одній із доріг, скоїв наїзд на пішохода, що здійснював перетин дороги за межами пішохідного переходу, та зник з місця події. На місце пригоди виїхали поліцейські Смілянського відділу та медики. Потерпілим виявився 64-річний місцевий житель.
На території області було введено план перехват в результаті якого автомобіль втікача було виявлено та зупинено. Чоловік, що був за кермом, визнав, що саме він був за кермом і винен. Ним виявився 40-річний житель Сміли. Він був тверезим, але пояснити свої дії поліцейським не зміг.
Автомобіль вилучено, призначено ряд експертиз, та встановлюється ступінь тяжкості тілесних ушкоджень нанесених потерпілому.
За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області
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