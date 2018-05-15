Керівнику РІА-новини Україна інкримінують підозру в державній зраді. ВІДЕО

Керівнику РІА-новини Україна інкримінують підозру в державній зраді. ВІДЕО

20:10 15.05.2018

Силовики готують повідомлення про підозру в державній зраді керівникові російського агентства в Україні – Кирилу Вишинському. Розповідають, навесні 2014-го року він отримав завдання поїхати в Крим, щоб там провести підривні інформаційні акції. А, коли Вишинський повернувся в Україну, кажуть силовики, разом ще з деякими журналістами підтримував терористичні організації ДНР та ЛНР. Нібито готував брехливі матеріали про те, як українські військові обстрілюють мирний Донбас.

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