Керівнику РІА-новини Україна інкримінують підозру в державній зраді. ВІДЕО

Силовики готують повідомлення про підозру в державній зраді керівникові російського агентства в Україні – Кирилу Вишинському. Розповідають, навесні 2014-го року він отримав завдання поїхати в Крим, щоб там провести підривні інформаційні акції. А, коли Вишинський повернувся в Україну, кажуть силовики, разом ще з деякими журналістами підтримував терористичні організації ДНР та ЛНР. Нібито готував брехливі матеріали про те, як українські військові обстрілюють мирний Донбас.